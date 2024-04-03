Кубок Италии, 1/2 финала (первый матч)

Ювентус – Лацио – 2:0

Голы: Кьеза, 50, Влахович, 64

Перед первым полуфиналом Кубка Италии журналист Ромео Арьести отмечал, что боссы Ювентуса не уволят Аллегри даже в случае поражения в этой встрече. По его словам, руководство клуба убеждено в том, что Макс – правильный тренер для этой команды и что он решит главное задание на сезон – вернёт Юве в Лигу чемпионов. Что ж, мы так и не узнаем, действительно ли Аллегри сохранил бы своё место после второго подряд поражения от Лацио в течение четырёх дней. "Старая синьора" взяла у римлян реванш за гостевое поражение в чемпионате Италии и тем самым прервала четырёхматчевую серию неудач.

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Победу "бьянконери" принесли два самых критикуемых ныне игрока основного состава команды – Федерико Кьеза и Душан Влахович. Вингер сборной Италии забил после профессорской передачи Камбьясо через половину поля в стиле Андреа Пирло, а форвард сборной Сербии самостоятельно воспользовался слишком большим свободным пространством.

Так Юве сделал существенную заявку на выход в финал Кубка. Ответный матч в Риме состоится 23 апреля.

