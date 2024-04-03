Кубок Італії, 1/2 фіналу. Перший матч

Фіорентина – Аталанта – 1:0

Гол: Мандрагора, 31

Перед домашньою кубковою грою з Аталантою головний тренер Фіорентини Вінченцо Італьяно заявив, що до самого кінця сезону його команда битиметься в пам'ять про покійного генерального директора Джо Бароне. Щось схоже тренер заявляв і перед грою з Міланом у Серії А, але тоді "віола" свій домашній матч програла. Цього разу флорентійці дійсно вшанували пам'ять колишнього директора.

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Фіорентина потужно розпочала цей матч, завдавши за перші півгодини гри по воротах Аталанти десять ударів. Наступний став гольовим – Мандрагора пробив із дальньої дистанції, і м'яч від штанги залетів у сітку. В усьому іншому голкіпер "богині" зіграв так, щоб із великим відривом отримати статус найкращого гравця зустрічі. У другому таймі Марко Карнесеккі відбив два дуже складних удари від Ніко Гонсалеса і тим самим залишив Аталанту в грі на другий – домашній – матч.

Матч-відповідь між Аталантою та Фіорентиною відбудеться 24 квітня. У ній Джан П'єро Гасперіні матиме право керувати бергамасками – за першою зустріччю через дискваліфікацію тренер Аталанти спостерігав із VIP-ложі.

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