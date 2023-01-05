В среду, 4 января, состоялись поединки 1/16 финала Кубка Испании 2022/23. Счета и обзор матчей – в этой новости на "Футбол 24".

Кубок Испании, 1/16 финала

Линарес – Севилья – 0:5

Голы: Эн-Несири, 38, 40, 74, Сквадроне, 57 (авт), Ламела, 69

Удаление: Сампаоли, 18 (тренер)

Логроньес – Реал Сосьедад – 0:1

Гол: Наварро, 33

Овьедо – Атлетико – 0:2

Голы: Льоренте, 24, Барриос, 83

Интерсити – Барселона – 3:4

Голы: Солдевила, 59, 74, 84 – Араухо, 4, Дембеле, 67, Рафинья, 77, Фати, 104

Поединок Линарес – Севилья судил одиозный Антонио Матеу Лаос, который уже на 18-й минуте удалил наставника андалусийцев Хорхе Сампаоли за активные протесты против назначения штрафного. Без своего тренера Севилья еще до перерыва получила комфортное преимущество – Эн-Несири оформил дубль. Во втором тайме "нервионцы" забили еще три раза. По разу отличились Эн-Несири, в активе которого хет-трик, Эрик Ламела, а еще один гол Линарес забил сам себе. 0:5 – Севилья в 1/8 финала.

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Реал Сосьедад прошел Логроньес благодаря единственному голу в первой половине игры, а мадридский Атлетико обыграл другого представителя Сегунды – Овьедо, забив по голу в каждом из таймов.

Барселона без ряда лидеров во главе с Робертом Левандовски противостояла скромному Интерсити из третьего дивизиона Испании. Уже на 4-й минуте "блаугранас" повели в счете. Вышедший на поле впервые за почти 4 месяца Рональд Араухо классным ударом головой замкнул подачу с углового. Интерсити должен был забивать в ответ – на 18-й минуте Пинан убежал от Кунде с Араухо, обыграл Пенью, но пробил очень слабо и Араухо в подкате выбил мяч!

Барса могла удвоить свое преимущество, однако мяч после удара Депая со штрафного и рикошета попал в перекладину. Еще один супермомент перед перерывом упустил Ферран Торрес, который не попал в дальний угол, оказавшись практически лицом к лицу с кипером. В итоге, первый тайм завершился полным доминированием Барселоны с минимальным преимуществом в счете.

После перерыва андердог шокировал "блаугранас". Успех Интерсити тоже принес угловой – на 59-й минуте Ориоль Солдевила замкнул скидку партнера, сравняв счет! Но радовались хозяева недолго. На 67-й минуте Дембеле выбежал один на один и перебросил вратаря. Роскошный голевой пас в активе Гави, который лишь за несколько минут до этого вышел на замену.

Однако Интерсити снова продемонстрировал характер. Солдевила оформил дубль, замкнув подачу с левого фланга. Запахло экстра-таймом, однако этот запах выветрился уже на 77-й минуте. Рафинья из пределов вратарского в третий раз вывел Барселону вперед, воспользовавшись пасом Альбы. Удивительно, но Интерсити снова мог сравнять! Иньяки Пенья спас Барсу после выхода один на один!

Но это было на все. На 86-й минуте Солдевилла забил свой третий гол в матче. Маркос Алонсо потерял мяч в центре поля, форварда Интерсити вывели на ворота, а тот свой шанс использовал. Интересно, что Ориоль Солдевилла является воспитанником Барселоны, а сегодняшний бенефис точно стал для него матчем жизни. 3:3 – феноменальный Интерсити перевел поединок в экстра-тайм.

На старте дополнительной 30-минутки подопечные Хави были ближе к четвертому голу. Кипер Интерсити спас команду после удара Ансу Фати и не дал добить. Но "десятке" Барселоны повезло на 104-й минуте. Ансу пробил в касание, а мяч после рикошета от защитника опустился в сетку ворот. 3:4 – трудная победа Барселоны.

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