Кубок Іспанії, 1/16 фіналу

Лінарес – Севілья – 0:5

Голи: Ен-Несірі, 38, 40, 74, Сквадроне, 57 (авт), Ламела, 69

Вилучення: Сампаолі, 18 (тренер)

Логроньєс – Реал Сосьєдад – 0:1

Гол: Наварро, 33

Ов'єдо – Атлетіко – 0:2

Голи: Льоренте, 24, Барріос, 83

Інтерсіті – Барселона – 3:4

Голи: Солдевіла, 59, 74, 86 – Араухо, 4, Дембеле, 67, Рафінья, 77, Фаті, 104

Поєдинок Лінарес – Севілья судив одіозний Антоніо Матеу Лаос, який вже на 18-й хвилині вилучив наставника андалусійців Хорхе Сампаолі за активні протести проти призначення штрафного. Без свого тренера Севілья ще до перерви отримала комфортну перевагу – Ен-Несірі оформив дубль. У другому таймі "нервіонці" забили ще тричі. По разу відзначилися Ен-Несірі, в активі якого хет-трик, та Ерік Ламела, а ще один гол Лінарес забив сам собі. 0:5 – Севілья в 1/8 фіналу.

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Реал Сосьєдад пройшов Логроньєс завдяки єдиному голу в першій половині гри, а мадридський Атлетіко обіграв іншого представника Сегунди – Ов'єдо, забивши по голу у кожному з таймів.

Барселона без низки лідерів на чолі з Робертом Лєвандовскі протистояла скромному Інтерсіті з третього дивізіону Іспанії. Вже на 4-й хвилині "блаугранас" повели в рахунку. Рональд Араухо, який вийшов на поле вперше за майже 4 місяці, класним ударом головою замкнув подачу з кутового. Інтерсіті мав забивати у відповідь – на 18-й хвилині Пінан втік від Кунде з Араухо, обіграв Пенью, але пробив дуже слабо і Араухо у підкаті вибив м'яч!

Барса могла подвоїти свою перевагу, однак м'яч після удару Депая зі штрафного і рикошету влучив у поперечину. Ще один супермомент перед перервою змарнував Ферран Торрес, який не влучив у дальній кут, опинившись практично віч-на-віч із кіпером. Зрештою, перший тайм завершився повним домінуванням Барселони з мінімальною перевагою в рахунку.

По перерві андердог шокував "блаугранас". Успіх Інтерсіті теж приніс кутовий – на 59-й хвилині Оріоль Солдевіла замкнув скидку партнера, зрівнявши рахунок! Але раділи господарі недовго. На 67-й хвилині Дембеле вибіг віч-на-віч і перекинув воротаря. Розкішний гольовий пас в активі Гаві, який лише за кілька хвилин перед тим вийшов на заміну.

Однак Інтерсіті знову продемонстрував характер. Солдевіла оформив дубль, замкнувши подачу з лівого флангу. Запахло екстра-таймом, однак цей запах вивітрився вже на 77-й хвилині. Рафінья з меж воротарського втретє вивів Барселону вперед, скориставшись пасом Альби. Дивовижно, але Інтерсіті знову міг зрівняти! Іньякі Пенья врятував Барсу після виходу сам на сам!

Але це було на все. На 86-й хвилині Солдевіла забив свій третій гол у матчі. Маркос Алонсо втратив м'яч у центрі поля, форварда Інтерсіті вивели на ворота, а той свій шанс використав. Цікаво, що Оріоль Солдевіла є вихованцем Барселони, а сьогоднішній бенефіс точно став для нього матчем життя. 3:3 – феноменальний Інтерсіті перевів поєдинок в екстра-тайм.

На старті додаткової 30-хвилинки підопічні Хаві були ближчими до четвертого гола. Кіпер Інтерсіті врятував команду після удару Ансу Фаті та не дав добити. Але "десятці" Барселони таки пощастило на 104-й хвилині. Ансу пробив у дотик, а м'яч після рикошету від захисника опустився в сітку воріт. Цей гол виявився переможним. 3:4 – важка перемога Барселони.

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