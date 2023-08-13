В субботу, 12 августа, прошли очередные матчи 1/32 финала Кубка Германии. Результаты – в этой новости на "Футбол 24".

Кубок Германии, 1/32 финала

Тойтония Оттенсен – Байер – 0:8

Голы: Тапсоба, 16, Бонифейс, 42, Виртц, 45, Адли, 59 (пен), Фримпонг, 68, Гложек 75, 89, Хоффманн, 81

Шотт Майнц – Боруссия Д – 1:6

Голы: Ганс, 34 – Аллер, 22, 35, Брандт, 24, Забитцер, 57, Маллен, 79, Мукоко, 85

Арминия – Бохум – 2:2, по пенальти – 4:1

Голы: Шипонски, 25, Бианкади, 29 – Асано, 45, Цоллер, 90

Виктория Кельн – Вердер – 3:2

Голы: Филипп, 72, 79, Богосевич, 90 – Дукш, 43, Фюлькруг, 77 (пен)

Байер и Боруссия Д уверенно стартовали в Кубке Германии. Обе команды разгромили своих соперников. Дортмундцы забили шесть голов, а подопечные Алонсо – восемь, обеспечив себе участие на следующей стадии.

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А вот другие представители Бундеслиги опозорились, выступая против команд из третьего дивизиона. Бохум проиграл Арминии в серии пенальти. Команда Ивана Ордеца едва смогла перевести игру в овертайм, хотя это их не спасло от вылета. Украинский защитник провел на поле весь матч. А Вердер уступил Виктории, пропустив на 90 минуте.

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