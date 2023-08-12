Харри Кейн сменил Тоттенхэма на Баварию. Футболист будет выступать за команду Тухеля в течение 4 сезонов.

Мюнхенская Бавария официально объявила о трансфере английского форварда Харри Кейна. Об этом пишет клубная пресс-служба.

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По официальным данным, форвард подписал контракт с клубом на четыре года – до лета 2027. Кейн взял 9 игровой номер.

В Мюнхене Кейн будет получать 25 миллионов евро в год. Тоттенхэм заработал на продаже футболиста около 100 миллионов+бонусы.

К слову, прошлый сезон для Кейна был самым успешным в личном плане – 30 голов и 3 результативных передачи в 38 матчах АПЛ, несмотря на провальный сезон Тоттенхэма (8 место).

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