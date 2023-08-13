Кубок Німеччини, 1/32 фіналу

Тойтонія Оттенсен – Байєр – 0:8

Голи: Тапсоба, 16, Боніфейс, 42, Віртц, 45, Адлі, 59 (пен), Фрімпонг, 68, Гложек 75, 89, Хоффманн, 81

Шотт Майнц – Боруссія Д – 1:6

Голи: Ганс, 34 – Аллер, 22, 35, Брандт, 24, Забітцер, 57, Мален, 79, Мукоко, 85

Армінія – Бохум – 2:2, за пенальті – 4:1

Голи: Шіпонскі, 25, Біанкаді, 29 – Асано, 45, Цоллер, 90

Вікторія Кельн – Вердер – 3:2

Голи: Філіпп, 72, 79, Богосевіч, 90 – Дукш, 43, Фюлькруг, 77 (пен)

Байєр та Борусія Д впевнено стартували у Кубку Німеччини. Обидві команди розгромили своїх суперників. Дортмундці забили шість голів, а підопічні Алонсо – вісім, забезпечивши собі участь у наступній стадії.

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А ось інші представники Бундесліги зганьбились, виступаючи проти команд із третього дивізіону. Бохум програв Армінії в серії пенальті. Команда Івана Ордеця ледве змогла перевести гру в овертайм, хоча це їх не врятувало від вильоту. Український захисник провів на полі весь матч. А Вердер поступився Вікторії, пропустивши на 90 хвилині.

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