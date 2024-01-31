Кубок Германии, 1/4 финала

Санкт-Паули – Фортуна – 2:2 (3:4 – по пен.)

Голы: Хартель, 60 (с пенальти), Бухалфа, 120+1 – Вермей, 38 (с пенальти), Танака, 99

В этом розыгрыше Кубка Германии сложилась уникальная ситуация: в четвертьфинале не оказалось ни одного победителя турнира за последние 26 лет. РБ Лейпциг, Бавария, дортмундская Боруссия, Айнтрахт, Вольфсбург, Шальке, Вердер и Нюрнберг покинули турнир на более ранних стадиях.

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Три дня назад эти же команды встречались между собой в Дюссельдорфе в рамках 19 тура второй Бундеслиги - в той встрече Санкт-Паули оказался сильнее со счётом 2:1. Таким образом, в Кубке Фортуна получила шанс взять у "пиратов" реванш. Наставник Санкт-Паули Хюрцелер произвёл три замены в стартовом составе, а его визави Даниэль Тиуне – лишь одну. После матча чемпионате Тиуне дал понять, что его команда уступила Санкт-Паули "не в обороне, а в нападении".

Однако в кубковой встрече Фортуна сыграла в атаке не лучше. Если бы не пенальти, назначенные в ворота каждой из команд, основное время могло завершиться нулевой ничьей. На 38-й минуте вратарь хозяев Бурхерт сбил форварда гостей Вермея, и сам пострадавший подошёл к 11-метровой отметке. После перерыва в собственной штрафной площади нарушил правила уже хавбек гостей Танака. Вратарь Фортуны Кастенмайер попытался потащить удар с точки, не угадывая угол, но опоздал со скоростью реакции.

В послематчевой серии капитан Санкт-Паули дважды не реализовал пенальти. После первого незабитого пенальти судья принял решение о перебивании - вратарь Фортуны преждевременно покинул линию ворот. Но и во втором случае вратарь Кастенмайер переиграл десятого номера! А вот форвард Фортуны Христос Цолис забивал победный пенальти "паненкой"...

Так Фортуна взяла у "пиратов" реванш и выгрызла путёвку в полуфинал Кубка Германии. Последний раз бывшая команда Андрея Воронина пробивалась на эту стадию турнира 28 лет назад, в далёком 1996-м году...

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