Кубок Німеччини, 1/4 фіналу

Санкт-Паулі – Фортуна – 2:2 (3:4 – по пен.)

Голи: Хартель, 60 (з пенальті), Бухалфа, 120+1 – Вермей, 38 (з пенальті), Танака, 99

У цьому розіграші Кубка Німеччини склалася унікальна ситуація: у чвертьфіналі не виявилося жодного переможця турніру за останні 26 років. РБ Лейпциг, Баварія, дортмундська Борусія, Айнтрахт, Вольфсбург, Шальке, Вердер і Нюрнберг покинули турнір на більш ранніх стадіях.

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Три дні тому ці ж команди зустрічалися між собою в Дюссельдорфі в рамках 19 туру другої Бундесліги – у тій зустрічі Санкт-Паулі виявився сильнішим із рахунком 2:1. Таким чином, у Кубку Фортуна отримала шанс взяти у "піратів" реванш. Наставник Санкт-Паулі Хюрцелер зробив три заміни в стартовому складі, а його візаві Даніель Тіуне – лише одну. Після матчу чемпіонату Тіуне дав зрозуміти, що його команда поступилася Санкт-Паулі "не в обороні, а в нападі".

Однак у кубковій зустрічі Фортуна зіграла в атаці не краще. Якби не пенальті, призначені у ворота кожної з команд, основний час міг завершитися нульовою нічиєю. На 38-й хвилині воротар господарів Бурхерт збив форварда гостей Вермея, і сам потерпілий підійшов до 11-метрової позначки. Після перерви у власному штрафному майданчику порушив правила вже хавбек гостей Танака. Воротар Фортуни Кастенмаєр спробував потягнути удар із точки, не вгадуючи кут, але запізнився зі швидкістю реакції.

Проте як японець виправився в додатковий час! Його гол з дальньої дистанції на 99-й хвилині знову вивів Фортуну вперед. Санкт-Паулі відігрався лише в компенсований час – Бухалфа виграв "другий поверх" одразу у двох захисників суперника і перевів матч у серію пенальті.

У післяматчевій серії капітан Санкт-Паулі двічі не реалізував пенальті. Після першого незабитого пенальті суддя ухвалив рішення про перебивання – воротар Фортуни передчасно залишив лінію воріт. Але й у другому випадку воротар Кастенмаєр переграв десятого номера! А ось форвард Фортуни Христос Цоліс забивав переможний пенальті "паненкою"...

Так Фортуна взяла у "піратів" реванш і вигризла путівку в півфінал Кубка Німеччини. Востаннє колишня команда Андрія Вороніна пробивалася на цю стадію турніру 28 років тому, в далекому 1996-му році...

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