Кубок Германии, 1/4 финала

Герта – Кайзерслаутерн – 1:3

Голы: Риз, 90+1 – Эльведи, 5, Тачи, 38, Калоч, 69

Впервые в этом розыгрыше Кубка Германии наставник Герты Пал Дардаи доверил место в основе Мариусу Герсбеку. Тренер берлинцев намеревался задействовать резервного вратаря в этом турнире с самого начала сезона, но во время летней предсезонки Герсбек подрался с игроком команды соперника, в результате чего у последнего был диагностирован перелом дна глазницы. В результате инцидента клуб решил дисквалифицировать своего же вратаря.

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Таким образом, Мариус вернулся в стартовый состав Герты более чем через десять лет - последний раз он выходил в составе первой команды летом 2013 года. И, похоже, зря – Кайзерслаутерн забил в этот вечер Герте трижды.

В 1996 году Кайзерслаутерн сумел выиграть Кубок Германии, несмотря на вылет из первой Бундеслиги. Сейчас команда Димитриоса Граммозиса претендует на трофей в статусе участника второго дивизиона.

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