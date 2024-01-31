Кубок Німеччини, 1/4 фіналу

Герта – Кайзерслаутерн – 1:3

Голи: Різ, 90+1 – Ельведі, 5, Тачі, 38, Калоч, 69

Уперше в цьому розіграші Кубка Німеччини наставник Герти Пал Дардаї довірив місце в основі Маріусу Герсбеку. Тренер берлінців мав намір задіяти резервного воротаря в цьому турнірі від самого початку сезону, але під час літньої передсезонки Герсбек побився з гравцем команди суперника, унаслідок чого у останнього було діагностовано перелом дна очниці. У результаті інциденту клуб вирішив дискваліфікувати свого ж воротаря.

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Таким чином, Маріус повернувся до стартового складу Герти більш ніж через десять років – востаннє він виходив у складі першої команди влітку 2013 року. І, схоже, даремно – Кайзерслаутерн забив цього вечора Герті тричі.

У 1996 році Кайзерслаутерн зумів виграти Кубок Німеччини, незважаючи на виліт із першої Бундесліги. Зараз команда Дімітріоса Граммозіса претендує на трофей у статусі учасника другого дивізіону.

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