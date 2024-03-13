Во вторник, 12 марта, состоялся перенесённый четвертьфинальный матч Кубка Германии между Саарбрюккеном и Боруссией М (2:1).

Кубок Германии, 1/4 финала

Саарбрюккен – Боруссия М – 2:1

Голы: Наифи, 11, Брюкнер, 90+3 – Хак, 8

Сказка Саарбрюккена продолжается. После побед в Кубке Германии над Баварией и Айнтрахтом скромная команда из третьего дивизиона выбила ещё и гладбахскую Боруссию – победный гол был забит в контратаке на 90+3-й минуте игры.

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Эта встреча состоялась под дождём. К слову, изначально матч должен был быть сыгран 7 февраля, но именно из-за луж на газоне Людвигпарка он был перенесён на середину марта. Благодаря этому успеху команда Рюдигера Циля пробилась в полуфинал турнира, где сыграет с Кайзерслаутерном.

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