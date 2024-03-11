Кейн противопоставил себя лидерам Баварии – форварду не понравилось решение руководства
Нападающий Баварии Харри Кейн расстроен будущему уходу Томаса Тухеля с поста главного тренера.
Кейн разочарован тем, что Томас Тухель покинет Баварию будущим летом. Об этом отмечает Kicker, ссылаясь на ближайшее окружение игрока. В то же время английский форвард – профессионал. Он понимает, как устроен футбольный бизнес и что подобные решения являются его частью.
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Как известно, большая часть игроков Баварии с радостью восприняли уход Тухеля в конце сезона, особенно Йозуа Киммих и Леон Горецка, которым тренер хотел найти замену. Тухеля поддерживали в основном новички команды и ветеран Томас Мюллер.
После 25 туров в чемпионате Германии Бавария занимает второе место в турнирной таблице, отставая от Байера на 10 очков.
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