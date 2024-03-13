Кубок Німеччини, 1/4 фіналу

Саарбрюкен – Борусія М – 2:1

Голи: Наїфі, 11, Брюкнер, 90+3 – Хак, 8

Казка Саарбрюкена триває. Після перемог у Кубку Німеччини над Баварією та Айнтрахтом скромна команда з третього дивізіону вибила ще й гладбахську Боруссію – переможний гол був забитий у контратаці на 90+3-й хвилині гри.

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Ця зустріч відбулася під дощем. До слова, спочатку матч мав бути зіграний 7 лютого, але саме через калюжі на газоні Людвігпарку його було перенесено на середину березня. Завдяки цьому успіху команда Рюдігера Ціля пробилася до півфіналу турніру, де зіграє з Кайзерслаутерном.

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