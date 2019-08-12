Кубок Германии: Бавария на классе прошла Энерги, Вольфсбург в меньшинстве дожал Галлешер в матче с 8-ю голами

Состоялись очередные матчи 1/32 финала Кубка Германии.

Кубок Германии, 1/32 финала

Галлешер – Вольфсбург – 3:5

Голы: Дринкут, 43, Май 57, Феч, 90+1 – Вегорст, 44, Герхарт, 49, Уильям, 70, Кнох, 92, Брекало, 94

Удаление: Гилявоги, 89

Ганза – Штутгарт – 0:1

Гол: Аль-Гаддиуи, 19

Карлсруэ – Ганновер – 2:0

Голы: Грозурец, 53, Ваницек, 61 (пен.)

Энерги – Бавария – 0:3

Голы: Левандовски, 32, Коман, 65, Горецкого, 85

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Поединок между Галлешером и Вольфсбургом начался относительно спокойно, под занавес первого тайма команды обменялись голами и ушли на перерыв при ничейном результате. Во второй половине встречи гости отметились двумя голами, но игроки Галлешера нашли в себе силы сравнять счет и перевести игру в овертайм. Перед свистком о завершении основного времени, "волки" остались в меньшинстве, однако это не помешало им за 4 минуты овертайма забить 2 мяча и снять все вопросы о победителе встречи.

Игроки Штутгарта уже 19-й минуте матча против Ганзы праздновали взятие ворот. Этот гол и стал решающим в поединке.

Представитель второго дивизиона Германии Карлсруэ неожиданно на своем поле обыграл представителя Бундеслиги Ганновер. Хозяева дважды отличились у воротах соперника и обеспечили себе путевку в следующий раунд турнира.

Бавария была явным фаворитом во встрече с Энерги. Подопечные Нико Ковача без особых усилий оставили три мяча в воротах соперника и теперь спокойно ожидают на новую "жертву".

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