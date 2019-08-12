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Кубок Німеччини: Баварія на класі пройшла Енергі, Вольфсбург в меншості дотис Галлешер у матчі з 8-ма голами

12 серпня 23:46 43 Читать на русском
Кубок Німеччини: Баварія на класі пройшла Енергі, Вольфсбург в меншості дотис Галлешер у матчі з 8-ма голами
Вольфсбург та Галлешер влаштували справжній трилер / Фото ФК Вольфсбург

Відбулися чергові матчі 1/32 фіналу Кубка Німеччини.

Кубок Німеччини, 1/32 фіналу

Галлешер – Вольфсбург – 3:5

Голи: Дрінкут, 43, Май, 57, Феч, 90+1 – Вегорст, 44, Герхарт, 49, Вільям, 70, Кнохе, 92, Брекало, 94

Вилучення: Гілявогі, 89

Ганза – Штутгарт – 0:1

Гол: Аль-Гаддіуї, 19

Карлсруе – Ганновер – 2:0

Голи: Грозурец, 53, Ваніцек, 61 (пен.)

Енергі – Баварія – 0:3

Голи: Лєвандовскі, 32, Коман, 65, Горецка, 85

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Поєдинок між Галлешером та Вольфсбургом розпочався відносно спокійно, під завісу першого тайму команди обмінялись голами і пішли на перерву за нічийного результату. В другій половині зустрічі гості відзначились двома голами, але гравці Галлешера знайшли в собі сили зрівняти рахунок і перевести гру в овертайм. Перед свистком про завершення основного часу, "вовки" залишились у меншості, проте це не завадило їм за 4 хвилини овертайму забити 2 м'ячі та зняти усі питання про переможця зустрічі.

Гравці Штутгарта вже 19-й хвилині матчу проти Ганзи святкували взяття воріт. Цей гол і став вирішальним у поєдинку.

Представник другого дивізіону Німеччини Карлсруе несподівано на своєму полі обіграв представника Бундесліги Ганновер. Господарі двічі відзначились у воротах суперника і забезпечили собі путівку в наступний раунд турніру.

Баварія була очевидним фаворитом у зустрічі з Енергі. Підопічні Ніко Ковача без особливих зусиль залишили три м'ячі у воротах суперника і тепер спокійно очікують на нову "жертву".

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