Кубок Германии – DFB официально огласил новую дату финала

Немецкий футбольный союз (DFB) объявил новые даты проведения оставшихся матчей Кубка Германии.

Полуфинальные встречи Кубка Германии запланировано провести 9 и 10 июня, а финал должен состояться 4 июля, сообщает официальный сайт DFB.

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Отметим, на стадии 1/2 финала мюнхенская Бавария сыграет с франкфуртским Айнтрахтом, а Саарбрюккен встретится с леверкузенским Байером.

Напомним, чемпионат Германии должен возобновиться 16 мая. Все матчи будут проходить при пустых трибунах. Ожидается, что сезон завершится 30 июня. Лидером турнира на данный момент является Бавария, у которой 55 очков после 25 матчей.

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