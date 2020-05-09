Немецкий клуб может сорвать возобновление чемпионата – обнаружены два новых случая коронавируса

Решение Германии о возобновлении футбольных матчей на внутренней арене может быть преждевременным.

Динамо Дрезден во время последнего обследования обнаружило коронавирус у двух игроков, информирует Bild.

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Вся команда после решения органа здравоохранения Дрездена вынуждена идти на двухнедельный карантин, поэтому не будет готова к возобновлению второй Бундеслиги, которое планировалось на следующий уикенд. Дрезденцы 17 мая должны были ехать в гости в Ганновер, но матч, скорее всего, будет отменен. Руководство лиги проведет заседание для определения дальнейших действий в проблемной ситуации.

Добавим, что Динамо Дрезден занимает последнюю строчку турнирной таблицы Бундеслиги 2, имея в своем активе 24 очка.

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