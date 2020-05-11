Кубок Німеччини – DFB офіційно оприлюднив нову дату фіналу

Німецький футбольний союз (DFB) оголосив нові дати проведення матчів Кубка Німеччини, що залишилися.

Півфінальні зустрічі Кубка Німеччини заплановано провести 9 і 10 червня, а фінал повинен відбутися 4 липня, повідомляє офіційний сайт DFB.

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Відзначимо, на стадії 1/2 фіналу мюнхенська Баварія зіграє з франкфуртским Айнтрахтом, а Саарбрюкен зустрінеться з леверкузенським Байєром.

Нагадаємо, чемпіонат Німеччини повинен відновитись 16 травня. Всі матчі будуть проходити при порожніх трибунах. Очікується, що сезон завершиться 30 червня. Лідером турніру на цей момент є Баварія, у якої 55 очок після 25 матчів.

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