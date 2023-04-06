Кубок Франции, 1/2 финала

Аннеси – Тулуза – 1:2

Голы: Босетти, 45+4 (с пенальти) – Абухляль, 36, Шаиби, 85

В четверг, 6 апреля, определился второй финалист Кубка Франции. Во втором полуфинале Тулуза добыла выездную победу над Аннеси со счётом 2:1 и завоевала путёвку в финал турнира.

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Аутсайдер второго дивизиона дал бой представителю элиты – Аннеси сравнял счёт перед свистком на перерыв и был близок к тому, чтобы перевести игру в дополнительное время. Однако аргументы Тулузы оказались сильнее – в составе "фиолетовых" отличились Абухляль и Шаиби. Причём победный мяч был забит на 85-й минуте встречи.

Напомним, что ранее Аннеси выбил из Кубка Франции Марсель Руслана Малиновского.

Финал Кубка Франции между Нантом и Тулузой состоится 29 апреля. Тулуза не играла в финале национального Кубка целых 66 лет.

Нант второй год подряд вышел в финал Кубка Франции