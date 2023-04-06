Кубок Франции, 1/2 финала

Нант – Лион – 1:0

Гол: Блас, 57

В полуфинале Нант одолел Лион со счётом 1:0, единственный мяч на 57-й минуте встречи забил Людовик Блас. Благодаря этому результату действующий обладатель Кубка Франции получил возможность защитить свой титул. Второй год подряд Нант вышел в финал национального Кубка лишь второй раз в истории.

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В 1999 и 2000 году "канарейкам" удалось выиграть финал – у скромных соперников, Седана (1:0) и Кале (2:1). Команда Антуана Комбуаре будет фаворитом и предстоящего финала, ведь её соперником станет либо Тулуза, либо играющий во втором дивизионе Аннеси. Второй полуфинальный матч Кубка Франции состоится в четверг, 6 апреля.

Напомним, что в прошлогоднем финале Нант одолел Ниццу со счётом 1:0.