Кубок Франції, 1/2 фіналу

Аннесі – Тулуза – 1:2

Голи: Босетті, 45+4 (з пенальті) – Абухляль, 36, Шаїбі, 85

У четвер, 6 квітня, визначився другий фіналіст Кубка Франції. У другому півфіналі Тулуза здобула виїзну перемогу над Аннесі з рахунком 2:1 і завоювала путівку у фінал турніру.

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Аутсайдер другого дивізіону дав бій представнику еліти – Аннесі зрівняв рахунок перед свистком на перерву і був близький до того, щоб перевести гру в додатковий час. Однак аргументи Тулузи виявилися сильнішими – у складі "фіолетових" відзначилися Абухляль і Шаїбі. Причому переможний м'яч був забитий на 85-й хвилині зустрічі.

Нагадаємо, що раніше Аннесі вибив із Кубка Франції Марсель Руслана Маліновського.

Фінал Кубка Франції між Нантом і Тулузою відбудеться 29 квітня. Тулуза не грала у фіналі національного Кубка аж 66 років.

Нант другий рік поспіль вийшов у фінал Кубка Франції