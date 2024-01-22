В понедельник, 22 января, состоялись матчи 3-го тура группового этапа Кубка Азии. Результаты – в этой новости на "Футбол 24".

Кубок Азии, группа А, 3-й тур

Таджикистан – Ливан – 2:1

Голы: Умарбаев, 80, Хамрокулов, 90+2 – Жради, 47

Удалён: Аль-Зейн, 56

Катар – Китай – 1:0

Гол: Аль-Хаидос, 66

Перед матчами заключительного 3-го тура Ливан замыкал квартет группы А. В последнем туре команде Миодрага Радуловича нужно было побеждать, чтобы претендовать на плей-офф – и по состоянию на 80-ю минуту она решала эту задачу благодаря голу полузащитника кипрского Аполлона Басселя Жради. Однако в самом конце встречи сборная Таджикистана дожала ливанцев благодаря голам Умарбаев и Хамрокулова. Благодаря этой ударной концовке именно "кедры" вышли в плей-офф со второго места.

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Сборная Катара досрочно гарантировала себе первое место в группе, но даже играя не самым основным составом обыграла Китай. Команда Александара Янковича заняла третье место благодаря двум набранным очкам в предыдущем туре.

Парадокс, но сборная Китая продолжает претендовать на выход в плей-офф, так и не забив на групповом этапе ни одного мяча! В рейтинге третьих мест Китай пока входит в проходную четверку, но вынужден ждать завершения группового турнира.

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