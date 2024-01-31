Кубок Азии, 1/8 финала

Бахрейн – Япония – 1:3

Гол: Уеда, 64 (аг) – Доан, 31, Кубо, 49, Уеда, 72

Кубок Азии: определилась вторая пара 1/4 финала

Путевку в четвертьфинал разыгрывали Бахрейн и Япония. В первом тайме японцы пытались контролировать игру и сумели забить на 31 минуте.

После перерыва Япония сумела удвоить преимущество. Впрочем, Уэда заставил понервничать свою команду, забив в собственные ворота. Нападающий реабилитировался через небольшой промежуток времени, оформив третий гол Японии в матче. В итоге Япония победила со счетом 3:1.

Сегодня, 31 января, еще одну путевку в четвертьфинал разыграют между собой Иран и Сирия. Именно с победителем этой пары сыграет Япония в 1/4 финала.

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