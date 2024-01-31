Кубок Азии: Япония получила путевку в четвертьфинал, обыграв Бахрейн
Состоялся очередной матч 1/8 финала Кубка Азии. Результаты и обзор игры читайте на "Футбол 24".
Кубок Азии, 1/8 финала
Бахрейн – Япония – 1:3
Гол: Уеда, 64 (аг) – Доан, 31, Кубо, 49, Уеда, 72
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Путевку в четвертьфинал разыгрывали Бахрейн и Япония. В первом тайме японцы пытались контролировать игру и сумели забить на 31 минуте.
После перерыва Япония сумела удвоить преимущество. Впрочем, Уэда заставил понервничать свою команду, забив в собственные ворота. Нападающий реабилитировался через небольшой промежуток времени, оформив третий гол Японии в матче. В итоге Япония победила со счетом 3:1.
Сегодня, 31 января, еще одну путевку в четвертьфинал разыграют между собой Иран и Сирия. Именно с победителем этой пары сыграет Япония в 1/4 финала.
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