Кубок Азии-2023, 1/8 финала

Саудовская Аравия – Южная Корея – 1:1 (по пенальти – 2:4)

Голы: Радиф, 46 – Гу Сун Чо, 90+9

Саудовская Аравия ровно прошла групповой этап, а вот у Южной Кореи были большие проблемы против скромных соперников. На Юргена Клинсманна упали тонны заслуженной критики, ведь сборная у него очень сильная по именам: Мин Че Ким из Баварии, Кан Ин Ли из ПСЖ, ну и Хин Мин Сон, конечно.

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В первом тайме Аравия строила позиционные атаки, а корейцы отвечали контрами. Сон дважды завершал с не очень выгодных позиций. СА имела лучшие моменты, самый острый – перед перерывом. После подачи углового Аль-Шехри и Аль-Уджами последовательно пробили в перекладину, а Аль-Давсари не попал в ворота.

Саудовская Аравия достигла своего в начале второго тайма. Аль-Давсари перекинул на ход Радифу, а партнер Карраско по Аль-Шабабу мастерски обыграл голкипера. Интересно, что Радиф только что вышел на замену. Роберто Манчини принял верное решение.

Весь второй тайм Корея пыталась отыграться, но Аравия идеально защищалась. Лишь в конце Сон и компания прижали соперника. 11 ударов в последние 5 минут + компенсированное время (до этого было 4 удара за 85 минут). Голкипер СА демонстрировал чудеса реакции, однако в итоге пропустил.

Игра перешла в овертаймы, где ближе к голу были корейцы: Ким после углового, Ли целился в дальний угол. Аравийцы с горем пополам дотянули до серии пенальти, но там Хьюн Ву Джо потянул удары Аль-Наджея и Гариба. Манчини расстроился и покинул поле еще до финального свистка.

Саудовская Аравия завершает выступления на турнире, а Южная Корея идет в четвертьфинал, где встретится с Австралией.