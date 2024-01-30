Узбекистан одолел Таиланд в 1/8 финала Кубка Азии-2023. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Кубок Азии, 1/8 финала

Узбекистан – Таиланд – 2:1

Голы: Тургунбаев, 37, Файзуллаев, 65 – Сарачат, 58

Программу вторника открыл поединок Узбекистан – Таиланд. Обе команды заняли второе место в своих группах, а 30 января определили участника четвертьфинала.

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Сильнее оказались узбеки, победу которым принесли голы Тургунбаева и Файзуллаева. Первый на 37-й минуте открыл счет ударом с близкого расстояния, а Файзуллаев после перерыва результативно пробил с линии штрафной. Таиланд ответил лишь красивым голом Сарачата, который на 58-й минуте ударом из-за пределов штрафной попал в нижний угол, сравняв счет. 2:1 – узбеки идут дальше.

В четвертьфинале Кубка Азии Узбекистан сыграет против Катара, который 29 января обыграл Палестину. Это вторая пара 1/4 финала. Сегодня состоится еще один матч – Саудовская Аравия сыграет с Южной Кореей.