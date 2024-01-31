Кубок Азії, 1/8 фіналу

Бахрейн – Японія – 1:3

Голи: Уеда, 64 (аг) – Доан, 31, Кубо, 49, Уеда, 72

Кубок Азії: визначилася друга пара 1/4 фіналу

Путівку у чвертьфінал розігрували Бахрейн та Японія. В першому таймі японці намагалися контролювати гру і зуміли забити на 31 хвилині.

По перерві Японія зуміла подвоїти перевагу. Утім, Уеда змусив понервувати свою команду, забивши у власні ворота. Нападник реабілітувався через невеликий проміжок часу, оформивши третій гол Японії в матчі. У підсумку Японія перемогла з рахунком 3:1.

Сьогодні, 31 січня, ще одну путівку у чвертьфінал розіграють між собою Іран та Сирія. Саме з переможцем цієї пари зіграє Японія у 1/4 фіналу.

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