Кубок Азии: Япония одолела Вьетнам, Иран разгромил Китай в четвертьфиналах – победители сыграют между собой в 1/2 финала

На Кубке Азии-2019 определились первые полуфиналисты. Ими стали сборные Японии и Ирана.

Кубок Азии-2019, 1/4 финала

Вьетнам – Япония – 0:1

Гол: Доан, 57 (пенальти)

Китай – Иран – 0:3

Голы: Тареми, 18, Азмун, 31, Ансарифард, 90+1

Вьетнамцы достойно выглядели против опытной сборной Японии, но все же уступили. "Самураям" для победы хватило одного забитого мяча. Рицу Доан на 57-й минуте заработал на себе пенальти, а потом сам уверенно его и реализовал.

Во втором же матче сборная Ирана сделала весомую заявку на итоговый успех еще в первом тайме. Персы забили два мяча в ворота китайцев. Сначала Сардар Азмун перехватил мяч на чужой половине поля и передачей вывел Мехди Тареми лицом к лицу с кипером. А потом уже сам Азмун убежал на свидание с Янь Цзюлинем и легко переиграл его. Под занавес поединка Карим Ансарифард после паса Тареми сделал счет разгромным.

В полуфинале сборные Японии и Ирана сыграют между собой. Вторая пара полуфиналистов определится завтра. На выход в эту стадию турнира претендуют команды Южной Кореи, Катара, ОАЭ и Австралии.