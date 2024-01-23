Состоялись очередные матчи третьего тура Кубка Азии. Результаты – в этой новости на "Футбол 24".

Кубок Азии, 3-й тур, группа В

Австралия – Узбекистан – 1:1

Голы: Бойл, 45+1 (пен) – Тургунбаев, 78

Сирия – Индия – 1:0

Гол: Кхрибин, 70

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Австралия и Узбекистан сыграли вничью в заключительном матче группового этапа группы В. Обе команды получили путевки в следующую стадию. Стоит заметить, что Австралия впервые не смогла одержать победу на турнире.

Сирии удалось дожать Индию в конце матча. После победы Сирии в рейтинге команд, занявших третьи места, Китай еще теоретически может финишировать выше, чем Палестина или Гонконг, но этого недостаточно для попадания в плей-офф.

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