Состоялись очередные поединки 1/16 финала Кубка Англии, в которых определились новые участники следующей стадии. Читайте отчет о матчах на "Футбол 24".

Кубок Англии 2023/24, 1/16 финала

Вест Бромвич – Вулверхэмптон – 0:2

Голы: Нету, 38, Кунья, 78

Уотфорд – Саутгемптон – 1:1

Голы: Матеус Мартинс, 5 – Армстронг, 89

Ливерпуль – Норвич – 5:2

Голы: Джонс, 16, Нуньес, 28, Жота, 53, ван Дейк, 63, Гравенберх, 90+5 – Гибсон, 22, Сайнц, 69

В первом матче игрового дня Вулверхэмптон переиграл Вест Бромвич – Нету и Кунья принесли комфортную победу и выход в следующую стадию. Не обошлось без скандала – болельщики Вулверхэмптона избили сторонника принципиального соперника. Окровавленного фаната позже куда-то отвела полиция.

Уотфорд с Саутгемптоном не смогли выявить сильнейшего – Армстронг на 89 минуте спас "святых" от вылета, а значит нас ожидает переигровка.

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Ливерпуль же после заявления Клоппа о предстоящем уходе после завершения этого сезона разбил Норвич. Кертис Джонс открыл счет во встрече, но Гибсон реализовал едва ли не единственную вылазку "канареек" в атаку. "Красные" продолжали создавать моменты, так Гакпо умудрился пробить мимо ворот, когда оставалось только попасть.

Дарвин на 28-й минуте вывел Ливерпуль снова вперед, а Жота и ван Дейк во втором тайме оформили разгромное преимущество. Сайнц классным ударом из-за пределов штрафной сократил отставание, но Гравенберх добил соперника на 90+5.

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