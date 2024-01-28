Английский футбольная Ассоциация провела жеребьевку следующего этапа соревнований. Команда Михаила Мудрика, если одержит победу над Астон Виллой, сыграет против победителя пары Лидс – Плимут.

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Победитель пары Ливерпуль – Норвич Сити встретится либо с Уотфордом, либо с Саутгемптоном, которые сыграют между собой 28 января. Манчестер Сити будет противостоять аутсайдеру АПЛ Лутону. Манчестер Юнайтед, если победит Ньюпорт, сыграет с Бристоль/Ноттингем Форест.

Напомним, что все матчи пятого раунда пройдут на неделе, начинающейся 26 февраля.

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