Відбулись чергові поєдинки 1/16 фіналу Кубка Англії, в яких визначились нові учасники наступної стадії. Читайте звіт про матчі на "Футбол 24".

Кубок Англії 2023/24, 1/16 фіналу

Вест Бромвіч – Вулверхемптон – 0:2

Голи: Нету, 38, Кунья, 78

Уотфорд – Саутгемптон – 1:1

Голи: Матеус Мартінс, 5 – Армстронг, 89

Ліверпуль – Норвіч – 5:2

Голи: Джонс, 16, Нуньєс, 28, Жота, 53, ван Дейк, 63, Гравенберх, 90+5 – Гібсон, 22, Сайнц, 69

В першому матчі ігрового дня Вулверхемптон переграв Вест Бромвіч – Нету та Кунья принесли комфортну перемогу та вихід до наступної стадії. Не обійшлось без скандалу – вболівальники Вулверхемптона побили прихильника принципового суперника. Закривавленого фаната пізніше кудись відвела поліція.

Уотфорд із Саутгемптоном не змогли виявити сильнішого – Армстронг на 89 хвилині врятував "святих" від вильоту, а значить на нас очікує перегравання.

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Ліверпуль же після заяви Клоппа про майбутній відхід після завершення цього сезону розбив Норвіч. Кертіс Джонс відкрив рахунок у зустрічі, але Гібсон реалізував ледь не єдину вилазку "канарок" в атаку. "Червоні" продовжували створювати моменти, так Гакпо примудрився пробити повз ворота, коли залишалось лише влучити.

Дарвін на 28-й хвилині вивів Ліверпуль знову вперед, а Жота та ван Дейк у другому таймі оформили розгромну перевагу. Сайнц класним ударом з-за меж штрафного скоротив відставання, але Гравенберх добив суперника на 90+5.

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