Кубок Англії: Ліверпуль перестріляв Норвіч в матчі з 7 голами, Вулверхемптон зі скандалом переміг Вест Бромвіч
Відбулись чергові поєдинки 1/16 фіналу Кубка Англії, в яких визначились нові учасники наступної стадії. Читайте звіт про матчі на "Футбол 24".
Кубок Англії 2023/24, 1/16 фіналу
Вест Бромвіч – Вулверхемптон – 0:2
Голи: Нету, 38, Кунья, 78
Уотфорд – Саутгемптон – 1:1
Голи: Матеус Мартінс, 5 – Армстронг, 89
Ліверпуль – Норвіч – 5:2
Голи: Джонс, 16, Нуньєс, 28, Жота, 53, ван Дейк, 63, Гравенберх, 90+5 – Гібсон, 22, Сайнц, 69
В першому матчі ігрового дня Вулверхемптон переграв Вест Бромвіч – Нету та Кунья принесли комфортну перемогу та вихід до наступної стадії. Не обійшлось без скандалу – вболівальники Вулверхемптона побили прихильника принципового суперника. Закривавленого фаната пізніше кудись відвела поліція.
Уотфорд із Саутгемптоном не змогли виявити сильнішого – Армстронг на 89 хвилині врятував "святих" від вильоту, а значить на нас очікує перегравання.
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Ліверпуль же після заяви Клоппа про майбутній відхід після завершення цього сезону розбив Норвіч. Кертіс Джонс відкрив рахунок у зустрічі, але Гібсон реалізував ледь не єдину вилазку "канарок" в атаку. "Червоні" продовжували створювати моменти, так Гакпо примудрився пробити повз ворота, коли залишалось лише влучити.
Дарвін на 28-й хвилині вивів Ліверпуль знову вперед, а Жота та ван Дейк у другому таймі оформили розгромну перевагу. Сайнц класним ударом з-за меж штрафного скоротив відставання, але Гравенберх добив суперника на 90+5.
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