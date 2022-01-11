Кубок африканских наций. Первый тур

Группа D

Нигерия – Египет – 1:0

Гол: Ихеаначо, 30

Поединок Нигерия – Египет считался центральным матчем всего первого тура КАН – конкуренцию могла составить разве что дуэль Марокко с Ганой. В составах обеих команд появились ряд звезд, выступающих в топ-лигах Европы. С первых минут за Нигерию вышли, в частности, Сэмюэль Чуквуэзе (Вильярреал), Уилфред Ндиди и Келечи Ихеаначо (оба – Лестер), а также Тайво Авоньи – бомбардир берлинского Униона.

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Если вся стартовая одиннадцатка "суперорлов" выступает в Европе, то у Египта все гораздо разнообразнее – здесь и представители тамошнего чемпионата, и игроки из первенств Азии и Европы, но главной звездой "фараонов", безусловно, является Мохамед Салах из Ливерпуля. Нашлось место в составе египтян и другому Мохамеду из АПЛ – "канониру" Элнени.

Уже на старте игры Карлуш Кейруш был вынужден снимать основного правого защитника сборной Египта. Вместо Акрама Тавфика вышел Абделмонем. А вот первого острого момента (и то с большой натяжкой) пришлось ждать до 14-й минуты, когда Салах засильно отдал на ход Трезеге, но голкипер Нигерии был первым на мяче и опередил хавбека Астон Виллы. Низкие скорости, мало ударов и игры на обострение, зато очень много пауз – некоторые из них из-за спущенных мячей. Это все, что нужно знать о первых 20 минутах поединка. Лишь на 26-й Симон пробил в сетку с внешней стороны после классного разрезного пояса из глубины. Первый действительно хороший шанс у нигерийцев.

Но стоило потерпеть, чтобы увидеть красоту на 30-й минуте. Келечи Ихеаначо принял мяч на линии штрафной и вторым касанием поразил девятку ворот египтян. 1:0 в пользу Нигерии. До конца тайма Египет так и не смог организовать хотя бы один острый момент – очень слабые 45 минут от семикратного обладателя Кубка Африки. Ихеаначо разогнал еще одну быструю контратаку Нигерии, которая завершилась ударом Авоньи в руки Эль-Шенави.

В дебюте второй половины игры "суперорлы" могли удвоить свое преимущество, но Эль-Шенави перевел мяч в перекладину после удара Авоньи головой с нескольких метров. Ихеаначо мог оформить дубль, но неудачно принял мяч в штрафной, находясь перед практически пустыми воротами. Нигерийцы имели еще несколько моментов,однако точность подводила.

Был шанс и у Мохамеда Салаха – на 71-й минуте главная звезда "фараонов" получил мяч в штрафной, но не смог пробить мимо голкипера, находясь прямо перед ним. На последних минутах Нигерия потеряла центрбека Кеннета Омеруо, выступающего за Леганес. Защитника вынесли с поля на носилках. Проблемы возникли и у Ндиди, но полузащитник Лестера доиграл матч до конца.

В итоге, гол Келечи Ихеаначо стал единственным, а главная звезда "фараонов" – Мохамед Салах – провел очень слабый матч, как и вся его команда. Звезда Ливерпуля упустил единственный шанс, который мог принести Египту незаслуженную ничью. Нигерия, игравшая значительно лучше, набрала 3 очка и возглавила турнирную таблицу группы D. В другом поединке квартета встретятся аутсайдеры – Судан и Гвинея-Бисау. Поединок стартует 11 января в 21.00.

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