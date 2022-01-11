Кубок африканських націй. Перший тур

Група D

Нігерія – Єгипет – 1:0

Гол: Іхеаначо, 30

Поєдинок Нігерія – Єгипет вважався центральним матчем всього першого туру КАН – конкуренцію могла скласти хіба що дуель Марокко з Ганою. У складах обох команд з'явилися низка зірок, які виступають у топ-лігах Європи. З перших хвилин за Нігерію вийшли, зокрема, Семюель Чуквуезе (Вільяреал), Вілфред Ндіді та Келечі Іхеаначо (обидва – Лестер), а також Тайво Авоньї – бомбардир берлінського Уніона.

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Якщо вся стартова одинадцятка "суперорлів" виступає в Європі, то у Єгипту все значно різноманітніше – тут і представники тамтешнього чемпіонату, і гравці з першостей Азії та Європи, але головною зіркою "фараонів", безумовно, є Мохамед Салах із Ліверпуля. Знайшлося місце у складі єгиптян й іншому Мохамеду з АПЛ – "каноніру" Елнені.

Вже на старті гри Карлуш Кейруш змушений був знімати основного правого захисника збірної Єгипту. Замість Акрама Тавфіка вийшов Абделмонем. А от першого гострого моменту (та й то з великою натяжкою) довелося чекати до 14-ї хвилини, коли Салах засильно віддав на хід Трезеге, але голкіпер Нігерії був першим на м'ячі та випередив хавбека Астон Вілли. Низькі швидкості, обмаль ударів і гри на загострення, зате дуже багато пауз – деякі з них через спущені м'ячі. Це все, що треба знати про перші 20 хвилин поєдинку. Лише на 26-й Сімон пробив у сітку з зовнішнього боку після класного розрізного пасу з глибини. Перший дійсно хороший шанс у нігерійців.

Але варто було потерпіти, щоб побачити красу на 30-й хвилині. Келечі Іхеаначо прийняв м'яч на лінії штрафного і другим дотиком вразив дев'ятку воріт єгиптян. 1:0 на користь Нігерії. До кінця тайму Єгипет так і не спромігся організувати бодай один гострий момент – дуже слабкі 45 хвилин від семиразового володаря Кубка Африки. Натомість Іхеаначо розігнав ще одну швидку контратаку Нігерії, яка завершилася ударом Авоньї в руки Ель-Шенаві.

В дебюті другої половини гри "суперорли" могли подвоїти свою перевагу, але Ель-Шенаві перевів м'яч у поперечину після удару Авоньї головою з кількох метрів. Іхеаначо міг оформити дубль, але невдало прийняв м'яч у штрафному, перебуваючи перед практично порожніми воротами. Нігерійці мали ще кілька нагод, проте точність підводила.

Був шанс і в Мохамеда Салаха – на 71-й хвилин головна зірка "фараонів" отримав м'яч у штрафному, але не зміг пробити повз голкіпера, перебуваючи прямо перед ним. На останніх хвилинах Нігерія втратила центрбека Кеннета Омеруо, який виступає за Леганес. Захисника винесли з поля на ношах. Проблеми виникли і у Ндіді, але півзахисник Лестера таки дограв матч до кінця.

Зрештою, гол Келечі Іхеаначо став єдиним, а головна зірка "фараонів" – Мохамед Салах – провів дуже слабкий матч, як і вся його команда. Зірка Ліверпуля змарнував єдиний шанс, який міг принести Єгипту незаслужену нічию. Нігерія, яка грала значно краще, набрала 3 очки і очолила турнірну таблицю групи D. В іншому поєдинку квартету зустрінуться аутсайдери – Судан та Гвінея-Бісау. Поєдинок стартує 11 січня о 21:00.

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