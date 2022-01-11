Кубок африканских наций, 1-й тур

Группа Е

Алжир – Сьерра-Леоне – 0:0

Алжир считают одним из фаворитов на победу в Кубке Африки, а потому встреча со Сьерра-Леоне не должна была стать проблемой. На поединок Марез и Ко приехали на автобусе, а юные болельщики в Дуале, городе в Камеруне, безумно встретили звезду Манчестер Сити.

Школьники сходят с ума, когда Алжир прибыл на игру сегодня днем ​​в Дуале.



Дети очень хотели увидеть Рихада Мареза..



#AFCON2021

pic.twitter.com/UcEsOFTEdV — Джордж Аддо-младший (@addojunr) 11 января 2022 г.

Но это не помогло. Первый тайм Сьерра-Леоне, который впервые с 1996 года вышел на Кубок Африки, сенсационно может записать себе в актив. Они превалировали алжирцев по ударам и выглядели солидно.

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После перерыва ситуация все же изменилась. Подопечные Джамеля Бельмади понеслись вперед и обыграли более слабого визави во всем. Несмотря на это, им так и не удалось забить, поэтому счет на табло после финального свистка был 0:0. Команды забирают по одному зачетному баллу, но Алжир точно рассчитывал на большее.

Другими командами квартета Е являются Кот-д'Ивуар и Экваториальная Гвинея. Они встретятся между собой завтра, 12 января, в 21.00.