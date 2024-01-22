В понедельник, 22 января, состоялись матчи 3-го тура группового этапа КАН-2023. Результаты – в этой новости на "Футбол 24".

Кубок Африки, группа А, 3-й тур

Экваториальная Гвинея – Кот д'Ивуар – 4:0

Голы: Нсуэ, 42, 75, Ганет, 73, Буйла, 88

Гвинея-Бисау – Нигерия – 0:1

Гол: Сангенте, 36 (автогол)

В матче 3-го тура группы А Экваториальная Гвинея совершила сенсацию, разбив хозяев турнира, сборную Кот д'Ивуара, со счётом 4:0. Дублем в этой встрече отличился 34-летний форвард Эмилио Нсуэ, который выступает в третьем испанском дивизионе за Интерсити. Ещё по мячу на свой счёт записали полузащитник Алькояно Пабло Ганет и хавбек Логроньеса Янник Буйла. Они – представители третьего и четвёртого испанского дивизиона соответственно.

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Так Экваториальная Гвинея гарантировала себе выход в плей-офф с первого места в группе А. Нигерия благодаря победе над Гвинеей-Бисау стала второй, а Кот д'Ивуар остался третьим.

Тем не мене, команда Жан-Луи Гассе еще сохраняет теоретические шансы на выход из группы – обладатели дополнительных четырех путевок в следующий раунд среди команд, занявших третьи места, будут определены по лучшим показателям. Но ужасная разница голов (2:5) – явно не в пользу ивуарийцев, близких к громкому провалу на домашнем КАН.

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