Пресс-конференция перед матчем между Гвинеей и Сенегалом неожиданно едва не завершилась массовой дракой журналистов.

Матч Кубка Африки завершился массовой дракой – звездного форварда сдержали от нападения в подтрибунном помещении

Причина конфликта довольно курьезная. Игрок сборной Гвинеи Агибу Камара, который отметился победным голом в поединке против Гамбии, резко раскритиковал соперника. "Команда Гамбии – ерунда, они лишь защищались все 90 минут. Их тренер держит язык за зубами и дает уроки своим игрокам".

Хавбек позже извинился за резкие слова, однако перед игрой с Сенегалом один из журналистов решил спросить об этом инциденте. Коллеги из Гвинеи ответили, что вопрос не стоило задавать, из-за чего и вспыхнул конфликт.

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Aguibou Camara (MOTM hier) : « L’équipe gambienne est nulle, ils ont fait que de défendre pendant 90 minutes. Leur entraîneur qu’il ferme sa bouche et qu’il donne des leçons à ses joueurs. » https://t.co/0PsGZXogFq — Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) January 20, 2024

Fin de conférence de presse: ça chauffe entre journalistes guineens et sénégalais ! INCROYABLE pic.twitter.com/hshr0lktgz — 13football_com (@13footballC) January 22, 2024