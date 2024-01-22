Очередной курьез с Кубка африканских наций – журналисты едва не подрались из-за вопроса об игроке
Кубок африканских наций-2023 продолжает удивлять порой сюрреалистическими случаями.
Пресс-конференция перед матчем между Гвинеей и Сенегалом неожиданно едва не завершилась массовой дракой журналистов.
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Причина конфликта довольно курьезная. Игрок сборной Гвинеи Агибу Камара, который отметился победным голом в поединке против Гамбии, резко раскритиковал соперника. "Команда Гамбии – ерунда, они лишь защищались все 90 минут. Их тренер держит язык за зубами и дает уроки своим игрокам".
Хавбек позже извинился за резкие слова, однако перед игрой с Сенегалом один из журналистов решил спросить об этом инциденте. Коллеги из Гвинеи ответили, что вопрос не стоило задавать, из-за чего и вспыхнул конфликт.
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