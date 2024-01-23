КАН, 3-й тур, группа B

Кабо-Верде – Египет – 2:2

Голы: Беншимол, 45+1, Тейшейра, 90+9 – Трезеге, 50, Мохамед, 90+3

Мозамбик – Гана – 2:2

Голы: Катамо, 90+1 (пен), Мандава, 90+4 – Дж. Айю, 15, 70 (оба – с пенальти)

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Гана сенсационно упустила победу в матче с Мозамбиком. "Черные звезды" пропустили два мяча в компенсированное время. Таким образом Гана заняла третье место, но все еще сохраняет шансы на выход в следующий раунд. Четыре путевки в следующий раунд получат команды, занявшие третьи места и имеющие лучшие показатели.

В параллельном матче Египту без травмированного Мохамеда Салаха нужна была победа или ничья/поражение Ганы, чтобы выйти напрямую в плей-офф. При счете 1:1 казалось, что "фараоны" не смогут дожать Кабо-Верде, который стал сенсационным лидером в таблице. Концовка встречи выдалась огненной. Сначала Мохамед вывел Египет вперед, но на 9 компенсированной минуте Кабо-Верде сравнял счет. Таким образом, "акулы" сохранили первое место, а "фараоны" финишировали вторыми в группе.

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