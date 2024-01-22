Агент Рами Аббас Исса заявил, что его клиент Мохамед Салах пропустит около месяца. Соответственно, шансы на его участие в матчах Кубка Африки близки к нулю.

"Травма Мохамеда более серьезная, чем считалось ранее. Он будет отсутствовать 21-28 дней, а не две игры. Его лучший шанс принять участие в Кубке Африки - это пройти интенсивную реабилитацию в Великобритании и вернуться в команду, как только он будет в форме", – цитирует агента Салаха инсайдер Фабрицио Романо.

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Напомним, что форвард Ливерпуля травмировался во время матча Кубка Африки между Египтом и Ганой. После этой игры Салах вернулся в расположение Ливерпуля, где и будет восстанавливаться.

Салах – лучший бомбардир "красных" в АПЛ этого сезона и один из двух лучших голеадоров всего чемпионата (Мохамед делит 1 и 2 место с Эрлингом Холандом из Манчестер Сити; у обоих – по 14 мячей).

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