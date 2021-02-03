"В первые месяцы кто-то из команды сливал стартовые составы, но Рональд решил эту проблему. В его работе есть определенное напряжение, больше, чем то, которое было у него во время работы со сборной Нидерландов, так как работа в Барсе не похожа на работу со сборной раз в три месяца.

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Он полностью сосредоточен на Барсе. Это единственное, о чем он думает. Мы на связи и говорим о клубе, игроках и семье. Иногда я советую что-то ему", – цитирует Эрвина Voetbal International.

Напомним, Куман летом возглавил каталонский клуб, покинув пост наставника сборной Нидерландов.

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