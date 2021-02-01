Барселона после восьми подряд матчей на выезде вернулась на Камп Ноу, чтобы провести поединок против Атлетика. В однозначно центральном матче 21-го тура Ла Лиги "блаугранас" имели двойную мотивацию: во-первых, каталонцы могли взять реванш за поражение в финале Суперкубка, а во-вторых – они имели шанс догнать (и даже обойти) в турнирной таблице мадридский Реал. Правда, баски под руководством Марселино выиграли пять последних матчей во всех турнирах. Словом, ожидалась грандиозная битва.

Барселона начала её очень агрессивно. Каталонцы сразу со стартовым свистком захватили контроль над мячом и подняли темп, создав дебютный момент уже на 5-й минуте – это Месси вырвался один на один с Симоном под углом. Унаи спас Атлетик, а через две минуты голкипер ещё и вытащил из-под перекладины выстрел Гризманна с левого края штрафной. На 14-й же минуте с дистанции пробил Пьянич – получилось неточно, однако Месси грудью подправил мяч в ворота. Сфера пролетела над каркасом! Кроме этих эпизодов, у хозяев прошёл ряд быстрых атак с классными открываниями, однако завершения в них не было.

Баски явно не вытягивали такой ​​интенсивности, пытаясь сбить её жесткой игрой в единоборствах. В финале Суперкубка такой подход принёс победу, однако на Камп Ноу он очень быстро погубил Атлетик. На 19-й минуте Матео Лаос заметил мелкий фол на линии полукруга и назначил штрафной, а Месси прямым ударом с него положил мяч в правую девятку – 1:0!

Атлетик ответил на 22-й минуте подачей Муниаина со штрафной, которую выбили под удар Берчиче с линии. Юри пробил в прямо в тер Штегена – этот удар стал первым и последним для басков в первом тайме. Барса же сразу огрызнулась неожиданным походом Араухо в атаку; в её завершении Рональд качнул защитника и выстрелил метров с 24-х – рядом с дальней штангой!

Каталонцы очень сильно давили в первой половине первого тайма, однако после удара Араухо команда неожиданно сбавила в активности. За следующие 20 минут хозяева не провели ни одной интересной атаки, хотя и Атлетик ничем опасным разродиться не сумел. Только перед самым свистком на перерыв "блаугранас" сумели выскочить в контрвыпад усилиями де Йонга и Месси – в его завершении Дембеле стрелял с правого края штрафной, запустив мяч на трибуны. Всё.

Второй тайм начинался в похожем русле. Ничего не предвещало беды, но она пришла уже на 49-й минуте: Рауль Гарсия прорвался по левому флангу и выполнил передачу на дальнюю штангу под замыкание де Маркосу, а Жорди Альба при попытке заблокировать прострел срезал мяч в собственные ворота – 1:1! Каталонцы долго спорили на предмет фола со стороны Оскара, но VAR принял сторону Атлетика.

Шокированная Барселона сумела выжать момент в ответ только через десять минут после гола, однако эпизод реально претендовал на взятие ворот – Гризманн исполнил классную подачу в центр штарфной, а миниатюрный Пьянич головой пробил в дальний угол. Симон спас Атлетик. Впрочем, агрессия хозяев длилась недолго. Этот момент оказался последним на следующие 15 минут (если не вспоминать о контроверсийном падении Дембеле в штрафной на 69-й минуте, которое арбитр проигнорировал).

В середине первого тайма Бильбао здорово держало Барсу на дистанции, да еще и пыталось подкараулить каталонцев на контратаке. На 72-й минуте они едва не поймали соперника на ошибке, выскочив в контрвыпад с выстрелом Беренгера с правого края штрафной – мимо ближней штанги! Наказание за расточительность на Камп Ноу прилетело уже на 75-й: Мингеса классно открылся под передачу Дембеле на правом фланге штрафной и сразу же прострелил на Гризманна, а тот замкнул в касание – 2:1! Баски надеялись на офсайд, но VAR подтвердил чистоту гола.

Атлетик вынужден был идти вперед. На 80-й минуте настырные баски едва не шокировали Барсу во второй раз: Муниаин пяткой запустил на левый край штрафной Берчиче, а тот прострелил на линию вратарской – Уильямс не успел на замыкание на считанные секунды! Правда, следующего момента пришлось ждать восемь минут, но он снова был опасен – это Рауль Гарсия нанес дальний удар мимо дальней девятки. Барса в этот период почти не контратаковала , а Рональд Куман еще и снял с игры Гризманна ради выхода дополнительного центрбэка. Хозяева играли на удержание результата.

Атлетик так и не смог разродиться еще хоть одним острым моментом, а вот Барса в компенсированное время выскочила в контратаку 3 в 1 – в ее завершении Месси покатил на Альбу, а тот мощно пробил с левого края штрафной. Симон спас Атлетик от третьего гола, однако спастись от поражения гости так и не сумели. Финальный свисток зафиксировал победу "блаугранас".

Таким образом, Барселона набрала 40 очков, догнав Реал в турнирной таблице Ла Лиги. Атлетик, имея в актив 24 зачетных балла, остается одиннадцатым.