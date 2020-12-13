Издание El Pais в своем репортаже озвучило одну из причин отсутствия игрового времени в 21-летнего Пуча, которого считают одним из талантов каталонцев.

Куман выделил проблемы Барселоны в матчах Ла Лиги

По информации источника, Рональд Куман при игроках основного состава жестко обвинил его в распространении информации из расположения команды. Наставник сразу же решил по-спортивному наказать Рикарда, исключив игрока из заявки на поединок первого тура Ла Лиги против Эльче.

После этого инцидента в хавбека ухудшились отношения и с коллегами по раздевалке. Более того, один из ветеранов каталонцев имел серьезный разговор с молодым хавбеком.

Заметим, что в текущем сезоне Пуч имеет действительно мало игрового времени – всего 77 минут в 4 матчах всех турниров.

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