"У перші місяці хтось із команди зливав стартові склади, але Рональд вирішив цю проблему. У його роботі є певне напруження, більше, ніж те, яке було у нього під час роботи зі збірною Нідерландів, тому що робота у Барсі не схожа на роботу зі збірною раз на три місяці.

У роздягальні Барселони завівся ''пацюк'' – його відсторонили від матчів

Він повністю зосереджений на Барсі. Це єдине, про що він думає. Ми на зв'язку і говоримо про клуб, гравців і сім'ї. Іноді я раджу щось йому", – цитує Ервіна Voetbal International.

Нагадаємо, Куман влітку очолив каталонський клуб, покинувши посаду наставника збірної Нідерландів.

Барселона перемогла Атлетік: каталонці обходять Реал, ефектна помста від Мессі та швидкий прогрес Грізманна