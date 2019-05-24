"Кто сегодня управляет УАФ? Палкин, или Костюченко со своим начальником?", – Суркис раскритиковал ассоциацию

Президент Динамо Игорь Суркис рассказал о ситуации с проведением детско-юношеской футбольной лиги Украины.

"Ко мне обращался Ищенко, возможно ли предоставить для этих игр стадион Динамо. Я переговорил с директором нашего стадиона, который следит за нашим полем, Калошей. Он сказал, что нет никаких проблем в июне предоставить наш газон для этих игр.

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Почему они этого не делают? Они, наверное, не любят футбол, прежде всего. Они не любят болельщиков. Для них футбол это средство, средство для чего – я не понимаю.

Насколько я понимаю, этим ведает Костюченко (вице-президент УАФ – прим. Футбол 24). Он работал в структуре Динамо, и у него были одни конфликты с болельщиками и другими персонажами. Если бы сейчас был комсомол, я бы ему порекомендовал пойти на комсомольскую работу, он бы хорошо справлялся.

Давайте рассуждать логически. Инфраструктура, стадион, раздевалки, ребята молодые выходят на арену имени такого знаменитого Валерия Васильевича Лобановского, и их родители. Это понятно же, кто бы ни попал, а мы же сегодня не знаем, кто попал. Динамо будет играть или не будет играть Динамо.

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Ссылаются на то, что Костюченко должен этот вопрос согласовать с Палкиным. Мне смешно. Если он должен это согласовать с Палкиным, так кто сегодня руководит Федерацией футбола? Палкин или Костюченко вместе со своим начальником?

Поэтому мы принципиальны в этой позиции. Мы предоставили всю свою инфраструктуру. Считаем, что этим матчи должны состояться на стадионе, если не Динамо, то Оболони, если у них есть возможность платить за газон на Оболони.

Это смешно. Когда придут зрители, сядут в комфортных условиях или будут стоять в Счастливом, где нет инфраструктуры, ничего нет. Ищенко правильно ответил на этот вопрос, я думаю, что они обратят на это внимание, иначе мы будем очень громко по этому вопросу шуметь.

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Я им рекомендую, чтобы они пересмотрели свое решение. Приняли возможность, раз турнир проходит в Киеве, а не в Запорожье, где в прошлом году нечем было кормить детей, половина детей отравленных наших возвращалась, и питание такое, что стыд и позор.

Они экономят на детях, а эти же дети играют за все их сборные. Я по этим вопросам уже дал команду своим всем тренерам. Мы игроков в сборные будем отпускать только в регламентированный период. То есть, как положено по регламенту ФИФА и УЕФА.

Ни на один день больше, ни на один день раньше, раз они так к своим же футболистам, которые защищают честь нашей страны", – сказав Суркіс YouTube-каналу Динамо.