Скичко: Не исключено, что на этот раз Суркис пригласит иностранца

Журналист канала 2+2 Вадим Скичко прокомментировал польским СМИ возможность назначения Адама Навалки в киевское Динамо.

"Я думаю, что Хацкевич может уйти, но кто может его заменить? У Динамо есть такая традиция приглашать на должность главного тренера только бывших игроков. Мы называем их "динамовскими сердцами".

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Эти "сердца" не всегда дают ожидаемые результаты. Может, поэтому президент считает, что время нарушить эту традицию? Не исключено, что он пригласит иностранца. Шахтером успешно руководят иностранцы – Мирча Луческу и Паулу Фонсека. Хотя, по моему мнению, проблема Динамо не только в тренере. Все идет от президента и директоров.

Как Навалку воспринимают в Украине? Помнят его как тренера соперника Украины на Евро-2016, но это все. Его работа в Лехе была мне странной. Очень неудачно", – сказал Скичко WP Sportowe Fakty.

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