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Фонсека общался с Суркисом во время матча юношеских команд Динамо и Шахтера

24 мая 18:34 288 Читати українською
Фонсека общался с Суркисом во время матча юношеских команд Динамо и Шахтера
Паулу Фонсека / ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека разговаривал с Игорем Суркисом во время матча Динамо U-19 – Шахтер U-19.

Паулу Фонсека и Игорь Суркис посетили поединок юношеских команд Динамо и Шахтера, сообщает Динамомания.

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В перерыве матча наставник "горняков" и президент "бело-синих" беседовали между собой. О чем был разговор – неизвестно.

Напомним, Шахтер и Динамо уже забронировали за собой 1 и 2 строчку в турнирной таблице УПЛ соответственно, тогда как третьей точно финиширует Александрия.

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