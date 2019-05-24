Мог заменить Шевченко в сборной Украины, стал разочарованием года – Динамо удивляет польские СМИ выборами тренера

Киевское Динамо якобы ведет активные переговоры с новыми иностранными кандидатами на главного тренера. Адам Навалка и не только – некоторые считают, что это точно лучше, чем Хацкевич, но что думают на родине четвертьфиналиста Евро-2016?

Накануне украинские СМИ распространили информацию о возможном назначении бывшего главного тренера сборной Польши вместо Александра Хацкевича. Навалка близок к Динамо и даже вскоре приедет в Киев – "сенсационное назначение в большой клуб из соседней страны". Так польские журналисты встретили первую весть от своих украинских коллег, которые ссылаются на... источники из Польши. А между тем, местные инсайдеры молчат, и лишь немногие скептически кивают головой. Чудеса да и только, а может, просто агентские штучки. Это было бы большим сюрпризом, удивленно спрашивает телеканал Polsat Sport.

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To byłoby spore zaskoczenie ️ https://t.co/U4xRCBC5bj — Polsat Sport (@polsatsport) 23 травня 2019 р.

Журналист Камиль Рогульски, который специализируется на украинском футболе, считает, что подобный трансфер имеет иллюзорные шансы на реализацию. "Адам Навалка пользуется большим уважением на Востоке. Его рассматривали среди кандидатов на главного тренера, если бы у Шевченко не вышло в Лиге наций. Поэтому да – Навалка находится в длинном списке Динамо, но без конкретики, и шансы, в конце концов, иллюзорные".

Adam Nawałka ma duże poważanko na Wschodzie. Był w gronie kandydatów na selekcjonera, gdyby Szewczence powinęła się noga w Lidze Narodów.

Więc – tak, Adam Nawałka jest na długiej liście DK, ale bez konkretów i szanse koniec końców są iluzoryczne. https://t.co/G6NIzlvvPD — Kamil Rogólski (@K_Rogolski) 23 травня 2019 р.

Стоит отметить, что в Польше этого наставника настолько критикуют, что даже местами приписывают главную заслугу, вылет только в серии пенальти четвертьфинала Чемпионата Европы-2016 от будущих победителей португальцев, его предшественнику Форналику. Мол, именно тот подготовил серьезную команду, а Навалка пришел на все готовое. Господин же Вальдемар был бесславно уволен за провал отбора ЧМ-2014 (Украина тогда дважды обыграла "бело-красных"), но именно он стал главным победителем завершившегося сезона – выиграл Экстракласу со скромным Пястом, для которого это первый трофей за 74-летнюю историю существования.

Возвращаясь к Навалке. Этот 61-летний специалист известен своей одержимостью к деталям, перефекционизму и предрассудкам. Как шутят польские болельщики, за его возможным назначением в Киеве стоит лобби компаний, которые занимаются оборудованием для раздевалок, а также издатель книг о фэн-шуе. "В предвкушении эры низкого прессинга", – добавляют другие. "Приближается конец света", – не понимают третьи.

Практически все его успехи связаны только со сборной Польши – с 2015 по 2017 даже был признан тренером года на родине. А вот фактически единственный серьезный триумф на клубном уровне датируется еще 2001-м годом, когда его Висла выиграла чемпионат и Кубок лиги. В свою очередь громкий провал в Лехе заставляет призадуматься. К слову, одним из виновником у Навалки стал талантливый украинский защитник Владимир Костевич. Экс-игрок Карпат провел лишь 2 матча в основе из последних 7-и для тренера. В этих играх 3 поражения из 5-и в общем, которые произошли при Навалке.

Журналист Gazeta Wyborcza спрашивает, хороши ли Динамо приглянулось к тому, что творилось в Лехе Навалки в сезоне 2018/19. За 11 туров лишь 5 побед – эти 800 тысяч злотых (более 5,5 млн гривен) для тренерского штаба за 4 месяца стали одной из крупнейших инвестиций в очки для польского футбола, иронизирует Sport.pl. Ситуация в обоих клубах довольно похожа – оба уже подзабыли, когда брали последний серьезный трофей, а их руководство известно по неоднозначной трансферной политике и специфическим методам управления, которые принято сильно критиковать в среде фанатов и журналистов.

Pytanie, czy Dynamo Kijów dobrze przyjrzało się temu, co działo się w Poznaniu https://t.co/QTrFv6XU8G — Radosław Nawrot (@RadoslawNawrot) 24 травня 2019 р.

Динамо, похоже, также делает ставку на его тренерское имя. В Лехе это совсем недавно завершилось признанием Навалки "разочарованием сезона" среди тренеров по версии портала Weszlo. Руководство познанского клуба не понимало, почему тренер идет против клубной политики, в частности, запланированной кадровой революции в команде. Показательные и результаты исследования на портале Sportowe Fakty. Если за то, чтобы Навалка принял предложение Динамо (поляки в целом высоко оценивают уровень киевского клуба), высказались 74% опрошенных, то верят в вероятность такого варианта уже значительно меньше – 16%.





Навалка – в целом персона, которая любит все вокруг контролировать и решать. Даже в Лехе, где трансферами занимается не главный тренер, а целый комитет, он пытался сломать систему и получить право рещающего голоса. Завершилось очень быстрой и громкой отставкой, тогда как сам клуб опустился на самое низкое за 13 лет место (с Навалкой были 11-ми, завершили сезон 8-ми), причем уровень местной лиги в последнее время еще больше упал.

Это вариант, который немного напоминает Олега Блохина – тот также возглавил Динамо на волне памяти об успехах со сборной своей страны, а в итоге даже в квалификацию ЛЧ не вышел с киевлянами. С поправкой, что Навалка умеет работать со звездами европейских клубов. Кроме того, господин Адам всегда выдвигает клубам условие трудоустроить весь свой тренерский штаб – как это будет коррелировать с постоянным присутствием "динамовских сердец" в роли помощников, не известно.

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Его контракт будет стоить киевлянам не очень больше, чем Хацкевича. Однако по поводу способности Навалки развивать молодых талантов есть серьезные сомнения. Чего стоит пример динамовца Томаша Кендзеры, которого тот даже не взял на ЧМ-2018, положившись на более опытных и проверенных бойцов, но не выйдя даже из группы. Может, если бы такой тренер пришел тогда, когда было больше дорогих легионеров, это и сработало бы. Сейчас же с этим вариантом Игорь Суркис просто рискует потратить кучу денег на трансферные прихоти польского специалиста, которые могут принести примерно тот же результат, что и при Хацкевиче.