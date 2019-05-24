"Хто сьогодні керує УАФ? Палкін, чи Костюченко зі своїм начальником?", – Суркіс розкритикував асоціацію

Президент Динамо Ігор Суркіс розповів про ситуацію з проведенням дитячо-юнацької футбольної ліги України.

"До мене звертався Іщенко, чи можливо надати для цих ігор стадіон Динамо. Я переговорив з директором нашого стадіону, який стежить за нашим полем, калоші. Він сказав, що немає ніяких проблем в червні надати наш газон для цих ігор.

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Чому вони цього не роблять? Вони, напевно, не люблять футбол, перш за все. Вони не люблять уболівальників. Для них футбол це засіб, засіб для чого – я не розумію.

Наскільки я розумію, цим керує Костюченко (віце-президент УАФ – прим. Футбол 24). Він працював в структурі Динамо, і у нього були одні конфлікти з уболівальниками і іншими персонажами. Якби зараз був комсомол, я б йому порадив піти на комсомольську роботу, він би добре справлявся.

Давайте міркувати логічно. Інфраструктура, стадіон, роздягальні, хлопці молоді виходять на арену імені такого знаменитого Валерія Васильовича Лобановського, і їхні батьки. Це зрозуміло ж, хто б не потрапив, а ми ж сьогодні не знаємо, хто потрапив. Динамо гратиме або не гратиме.

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Посилаються на те, що Костюченко повинен це питання узгодити з Палкіним. Мені смішно. Якщо він повинен це узгодити з Палкіним, так хто сьогодні керує Федерацією футболу? Палкін або Костюченко разом зі своїм начальником?

Тому ми принципові в цій позиції. Ми надали всю свою інфраструктуру. Вважаємо, що ці матчі мають відбутися на стадіоні, якщо не Динамо, то Оболоні, якщо у них є можливість платити за газон на Оболоні.

Це смішно. Коли прийдуть глядачі, сядуть в комфортних умовах або будуть стояти в Щасливому, де немає інфраструктури, нічого немає. Іщенко правильно відповів на це питання, я думаю, що вони звернуть на це увагу, інакше ми будемо дуже голосно з цього питання шуміти.

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Я їм рекомендую, щоб вони переглянули своє рішення. Прийняли можливість, раз турнір проходить у Києві, а не в Запоріжжі, де в минулому році не було чим годувати дітей, половина дітей отруєних наших поверталася, і харчування таке, що сором і ганьба.

Вони економлять на дітях, а ці ж діти грають за всі їхні збірні. Я з цих питань вже дав команду своїм всім тренерам. Ми гравців до збірних будемо відпускати тільки в регламентований період. Тобто, як належить за регламентом ФІФА і УЄФА.

Ані днем більше, ані днем раніше, раз вони так до своїх же футболістів, які захищають честь нашої країни", – сказав Суркіс YouTube-каналу Динамо.