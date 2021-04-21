Ультрас Динамо во время полуфинала Кубка Украины в очередной раз напомнили свою позицию относительно Мирчи Луческу. Отвечать на такие призывы пришлось игроку "бело-синих".

Киевляне сумели уверенно переиграть Агробизнес в 1/2 финала Кубка Украины (3:0) и прошли в финал. Отдельные фаны, похоже, были не слишком довольны и призвали уйти Луческу из клуба.

Агробизнес – Динамо – 0:3 – видео голов и обзор матча

В ситуацию пришлось вмешиваться голкиперу Георгию Бущану, который этот поединок проводил на скамейке запасных. Между футболистом и несколькими болельщиками возник горячий разговор с ненормативной лексикой:

Бущан: Знаешь, говорят, б**ть, что только дураки не меняют своего мнения. Вы не понимаете этого, нет? Вы против команды болеете, б**ть. В первую очередь!

Болельщики: Мы не против команды, мы против него (против Мирчи Луческу – прим.)

Бущан: В первую очередь против команды! Причем здесь то, что раньше было? 4 года, б**ть. Мы сегодня живем...

К слову, акции протеста самых преданных сторонников Динамо начались с первого дня работы Мирчи Луческу в Киеве. Они обычно сопровождаются криками и оскорбительными баннерами.

Динамо эффектно разгромило Агробизнес и вышло в финал Кубка Украины – у Луческу случился конфликт с фанатами