Напередодні прихильники киян вкотре продемонстрували своє ставлення до Мірчі Луческу як наставника Динамо. Під час півфінального матчу Кубка України з Агробізнесом спалахнув словесний конфлікт, у який втрутилися навіть гравці київської команди.

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Упродовж матчу Луческу тримався подалі від розгніваних фанатів, але після гри, дорогою у підтрибунне приміщення, все ж вигукнув до них кілька фраз англійською та російською мовами. "Хто платить вам? Нуль підтримки. Ви – не Динамо", – лунало з вуст румунського фахівця. Відео було опубліковане на YouTube-каналі "Великий футбол".

Нагадаємо, 75-річний румун вже в дебютному сезоні вивів Динамо в груповий етап ЛЧ, у якому кияни посіли третє місце. У Лізі Європи "біло-сині" вилетіли в 1/8 фіналу, а на внутрішній арені мають шанси на "золотий дубль". Одна перемога в чотирьох матчах зробить динамівців чемпіонами УПЛ, а в фіналі Кубка України команда Луческу зіграє проти Зорі.

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