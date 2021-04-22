"Хто платить вам?" – Луческу жорстко наїхав на фанатів Динамо після виходу у фінал Кубка України
Головний тренер Динамо Мірча Луческу не залишив без уваги скандальну поведінку ультрас киян.
Напередодні прихильники киян вкотре продемонстрували своє ставлення до Мірчі Луческу як наставника Динамо. Під час півфінального матчу Кубка України з Агробізнесом спалахнув словесний конфлікт, у який втрутилися навіть гравці київської команди.
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Упродовж матчу Луческу тримався подалі від розгніваних фанатів, але після гри, дорогою у підтрибунне приміщення, все ж вигукнув до них кілька фраз англійською та російською мовами. "Хто платить вам? Нуль підтримки. Ви – не Динамо", – лунало з вуст румунського фахівця. Відео було опубліковане на YouTube-каналі "Великий футбол".
Нагадаємо, 75-річний румун вже в дебютному сезоні вивів Динамо в груповий етап ЛЧ, у якому кияни посіли третє місце. У Лізі Європи "біло-сині" вилетіли в 1/8 фіналу, а на внутрішній арені мають шанси на "золотий дубль". Одна перемога в чотирьох матчах зробить динамівців чемпіонами УПЛ, а в фіналі Кубка України команда Луческу зіграє проти Зорі.
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